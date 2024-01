Basket, successo in rimonta per la Virtus Ragusa a Bari: Brown miglior realizzatore con 23 punti

Seconda vittoria consecutiva, fondamentale per il morale e per la classifica, per la Virtus Ragusa: sbancato il PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto per 89-84, di fronte a 1.500 spettatori. Con un immenso carattere la squadra di Recupido rimonta sette punti nell’ultimo quarto e infligge alla Next Casa la terza sconfitta stagionale sul proprio parquet. Menzione d’onore per Franco Gaetano, autore di 18 punti e 15 rimbalzi. In ‘doppia doppia’ anche Simon (12+10) anche se il miglior realizzatore resta Brown con 23. La Virtus rimane agganciata al secondo posto del girone H, assieme alla Viola e a due punti dalla capolista Orlandina.

Next Casa Barcellona-Virtus Ragusa 84-89

Next Casa Barcellona: Tartamella 6, Fernandez Pena 11, Indelicato 7, Drigo 9, Lalic 17, Acosta Cacabellos, Marangon 9, Gojkovic ne, Caroè 12, Alberini ne, Cerruti 8, Sahin 5. All.: Biondo

Virtus Ragusa: Brown 23, Epifani 4, Cioppa 11, Simon 12, Cascone ne, Tumino ne, Vavoli 6, Sorrentino 15, Gaetano 18, Mirabella, Calvi ne. All.: Recupido

Arbitri: Scarfò di Palmi e Greco di Catanzaro

Parziali: 14-23; 37-38; 65-60.

Note. Usciti per cinque falli: Drigo (B)