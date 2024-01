Controlli nei cantieri edili a Messina, nel 2023 sospese 14 attività

Trentuno imprese edili attive in cantieri presenti nelle provincia messinese ispezionate, 80 posizioni lavorative controllate, 24 persone denunciate all'autorità giudiziaria e sanzione per oltre 360mila euro. Sono alcuni dei numeri dei controlli effettuati nel 2023 dai carabinieri del Comando provinciale di Messina nei cantieri edili e finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoro nero e lo sfruttamento del lavoro. Le attività ispettive sono state eseguite, a tappeto, con cadenza periodica, in diversi comuni messinesi, dai militari delle 9 Compagnie Carabinieri dislocate in tutta la provincia insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro del capoluogo. In particolare, sono state condotte ispezioni in 31 imprese edili attive in cantieri presenti nelle diverse località della provincia, effettuando verifiche su 80 posizioni lavorative: sono state rilevate irregolarità in 15 ditte, delle quali 14 sono state sottoposte alla sospensione temporanea delle attività per la presenza di gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro e la presenza di lavoratori in nero. Le irregolarità hanno riguardato, principalmente, la mancata adozione di misure tecniche e organizzative volte a evitare pericoli di caduta da impalcature e ponteggi, i cosiddetti pericoli da lavoro in quota. Fra gli altri illeciti rilevati, la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale, la messa in sicurezza dei cantieri e l'inosservanza degli obblighi relativi alla formazione dei dipendenti. Pochi, come nel 2022, i lavoratori in nero: solo 3 rispetto alle 80 posizioni verificate. Sono invece 24 le persone denunciate all'autorità Giudiziaria e sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di oltre 350mila euro.