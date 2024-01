Tenta una fuga in moto, puscher bloccato a Villabate

Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Villabate (Palermo) per detenzione e spaccio di droga. Il pusher è stato colto in flagranza nei pressi di piazza della Regione. Inutile il tentativo di fuga a bordo di un motorino alla vista dei carabinieri: l'uomo è stato fermato e nella sella dello scooter c'erano quasi 20 grammi di hashish, suddiviso in dosi pronte per la vendita al dettaglio e, all'interno del marsupio, 215 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell'attività di spaccio.