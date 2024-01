Ispica, a fuoco 2 furgoni di agenzia pompe funebri: ipotesi dolo e racket

Due furgoni di una agenzia di pompe funebri sono andate a fuoco nella notte a Ispica. I due mezzi erano parcheggiati in via Duca degli Abruzzi nei pressi dell'impresa dio pompe funebri Lucenti.

Le indagini dei carabinieri sembrano privilegiare la pista del dolo legato al racket delle estorsioni.

Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica i due furgoni che erano parcheggiati uno dietro l’altro sono rimasti notevolmente danneggiati.

Il Sindaco di Ispica Innocenzo Leontini e l’Assessore Salvatore Milana venuti a conoscenza di quanto accaduto la scorsa notte hanno manifestato a nome di tutte le istituzioni comunali, solidarietà e sostegno all’Impresa di pompe funebri , vittima del vile attacco incendiario. Il sindaco si dice certo che le forze dell’ordine, in tempi celeri, individueranno i responsabili e assicureranno alla giustizia gli autori del vile gesto.

Leontini, inoltre, ha invitato tutti a denunciare qualsiasi tipo di comportamento o azione illecita o pericolosa per la Città e l’incolumità dei cittadini.

FOTO Franco Assenza