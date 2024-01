Sospesa per 5 giorni la licenza a locale di Donnalucata

l Questore della Provincia di Ragusa, in esito all’istruttoria espletata da personale in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, ha disposto la sospensione per giorni cinque della licenza di Pubblica sicurezza rilasciata al titolare di un esercizio pubblico con annessi trattenimenti danzanti, sito a Donnalucata frazione del Comune di Scicli.

Il provvedimento è scaturito all’esito di un controllo effettuato nelle scorse settimane da un dispositivo interforze composto da Agenti del Commissariato di Modica e da Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza i quali accertavano che nel corso di una serata organizzata presso il citato locale non erano state rispettate alcune delle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal Questore.

In particolare veniva accertato sia il mancato rispetto dell’orario consentito sia la mancata presenza di personale addetto ai servizi di controllo.