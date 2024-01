Catania, al X Reparto Mobile 24 nuovi poliziotti

Hanno preso servizio, presso la sede del X Reparto Mobile di Catania, i 24 nuovi agenti della Polizia di Stato, recentemente assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

I poliziotti, per lo più provenienti da altre sedi, sono stati accolti dal Dirigente del Reparto, Primo Dirigente della Polizia di Stato Domenico Demaio, che si è intrattenuto a lungo con loro. Un momento di confronto nel quale gli agenti hanno condiviso le motivazioni che li hanno spinti a scegliere la Specialità che si caratterizza per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Infatti, i servizi espletati dal Reparto Mobile sono esclusivamente rivolti alla tutela dell’ordinato svolgersi delle attività cittadine e alla libertà di manifestazione, come garantiti dal dettato Costituzionale.