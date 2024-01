Siracusa, da Archimede a Enzo Maiorca: a Montevergini nasce il Museo della Città

Otto grandi personaggi del passato raccontano Siracusa. La Galleria Civica Montevergini diventerà presto il Museo della Città per effetto di un accordo raggiunto dal Comune con Civita Sicilia. I personaggi scelti, siracusani o legati a Siracusa, che “rivivranno” attraverso l’utilizzo di diverse tecnologie e mezzi audiovisivi, sono: Caravaggio, Santa Lucia, Archimede, Platone, Eschilo, Federico II, Enzo Maiorca e Paolo Orsi.

L’intesa è stata sottoscritta dal dirigente del settore Cultura, Giacomo Cascio, e dall'amministratore delegato di Civita Sicilia, Renata Sansone. La formula è quella del Partenariato Speciale Pubblico-Privato, uno strumento legislativo di recente creazione rivolto specificamente al settore dei beni culturali con l’obiettivo di realizzare progetti di valorizzazione di luoghi pubblici con la necessaria duttilità in fase di progettazione, attuazione e gestione. Il Gruppo Civita ne ha realizzata una prima applicazione con la Città metropolitana di Roma alle Domus Romane di Palazzo Valentini.

Civita Sicilia ha presentato il progetto sulla Galleria Montevergini che il Comune ha approvato e reso pubblico con un rigoroso procedimento amministrativo e, successivamente, lo ha affidato. Sarà portato a termine con un investimento interamente privato di 300 mila euro. Il modello espositivo trae spunto dalla mostra “Archimede a Siracusa”, realizzata sempre da Civita Sicilia a Montevergini e apprezzata da pubblico, critica e stampa.

La società, inoltre, si farà carico direttamente della gestione in tutti i suoi aspetti, dei costi delle utenze e della manutenzione ordinaria, versando al Comune un canone annuale. Alla conclusione del progetto decennale, la Galleria Montevergini avrà consolidato una nuova identità culturale e anche tutti i contenuti prodotti e l’hardware resteranno di proprietà del Comune. Il Partenariato prevede la creazione di un tavolo tecnico in cui Comune e Civita Sicilia dialogheranno costantemente per verificare l’attuazione del progetto, apportare eventuali correttivi ed elaborare nuove proposte.

Soddisfazione «per un progetto strategico» è stata espressa dal sindaco Italia e dall’assessore Granata.

Nella foto, da sinistra: Italia, Sansone, Cascio e Granata