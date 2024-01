Quattro pistole e mezzo chilo di fumo sequestrati dalla Mobile a Catania

Quattro pistole, numerose munizioni di vario calibro e 441 grammi di marijuana sono stati trovati da agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania in un appartamento disabitato nel quartiere San Giorgio.

Durante un'operazione di controllo i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultate, una rivoltella calibro 38 special, una pistola semiautomatica calibro 6.35 con matricola punzonata, una pistola semiautomatica dal calibro allo stato non rilevabile con matricola abrasa e una rivoltella calibro 22 con matricola abrasa.

Le armi e le munizioni, con l'ausilio del personale del gabinetto regionale di Polizia scientifica intervenuto sul posto, sono state messe in sicurezza e sequestrate.

Indagini sono in corso per individuare la provenienza delle pistole e se siano state utilizzate in episodi delittuosi.