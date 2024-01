Maggiori entrate in Sicilia nel 2023: un miliardo e 300 milioni

Il 2023 si è chiuso per la Regione siciliana con un aumento delle entrate pari a 1 miliardo e 300 milioni di euro, con un incremento di circa il 10% rispetto al 2022.

Ad annunciarlo è il governatore Renato Schifani in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans per fare un bilancio di un anno di governo.

"Con questo dato - ha affermato il presidente Schifani - nel rendiconto per il 2023 il disavanzo della Regione sarà ridotto di 1,8 miliardi di euro, e arriverà a quota 2,9 miliardi con un crollo notevole . Con questo trend azzereremo il disavanzo in tempi anteriori rispetto alla spalmatura decennale, questa è la nostra speranza. Tutto questo è frutto di un evento, c'è quanto meno un rilancio dell'economi grazie anche a una iniezione di liquidità".

La Regione inquadrerà 1.252 persone nei prossimi tre anni, tra nuovi assunti, scorrimento di graduatorie e progressioni verticali. L'ha annunciato il presidente della Regione, Renato Schifani, incontrando la stampa a Palazzo d'Orleans per fare il bilancio di un anno di governo.

I primi 655 posti saranno assegnati quest'anno, 262 nel 2025 e 335 nel 2026.