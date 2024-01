Agrigento, esplosi colpi di arma da fuoco contro la porta di un'abitazione

Grave atto intimidatorio nella serata di ieri a Monserrato, quartiere popolare di Agrigento. Ignoti, a volto coperto, intorno alle 22 hanno esploso diversi colpi contro la porta di casa di un appartamento in una palazzina di via Isola delle Femmine e sono poi riusciti a darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del NOR di Agrigento, che hanno avviato le indagini e hanno ritrovato sul posto un panno imbevuto di benzina oltre i bossoli dei colpi esplosi.