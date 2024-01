Morì per esondazione di torrente, assolti 12 imputati a Termini

Erano stati rinviati in 12 tra funzionari regionali, responsabili Rfi, Anas e sindaco perla morte di Giovanni Mazzara avvenuta il 22 gennaio del 2017 a seguito dell'esondazione del torrente Morello nel territorio di Castronovo di Sicilia (Palermo). Oggi il giudice del tribunale di Termini Imerese, Erina Cirincione ha assolto tutti gli imputati per non avere commesso il fatto. Erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo Antonino Di Chiara, 61 anni e Giuseppe Marsala,61 anni, entrambi di Lercara Friddi; Valerio Mele, 51 anni, di Bari responsabile del coordinamento territoriale Sicilia; Nicola Montesano, 55 anni, di Osnago (Lc) responsabile areac ompartimentale strade di Palermo; Eutimio Mucilli, 63 anni, di Castiglion Messer Marino (Ch) direttore regionale della struttura Anas Sicilia, Antonio Marsella 54 anni di Napoli dirigente area tecnica esercizio strade statali di Palermo; Rosaria Barresi, di 64 anni, di Palermo dirigente generale del dipartimento regionale dell'Ambiente, Salvatore Giglione di 64 anni di Casteltermini (Ag) dirigente generale del comando regionale del corpo forestalE, Carmelo Rogolino, 63 anni di Reggio Calabria responsabile della direzione territoriale produzione Rfi Palermo; Michele Martinelli, 49 anni di Palermo e Francesco Ripepi, 68 anni, di Calanna (Rc) responsabili dell'unità territoriale Rfi di Caltanissetta; Francesco Giuseppe Onorato, 49 anni, di Palermo sindaco di Castronovo di Sicilia.