Meloni si difende al Giurì,:Conte imbarazzò l'Italia

Mentre Giuseppe Conte si era portato dietro una voluminosa documentazione, Giorgia Meloni si è presentata senza carte davanti al Giurì d'onore della Camera. Non ne servivano, è la tesi della premier, per difendersi dall'accusa di falso sollevata contro di lei dal leader del M5s dopo il suo intervento in Parlamento sul Mes. Per un'ora la presidente del Consiglio è stata ascoltata dai commissari della commissione confermando la versione espressa il 12 e il 13 dicembre, prima a Montecitorio e poi al Senato, quando accusò Conte di aver dato "l'assenso italiano a una ratifica del Mes"nel 2021 "senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirlo agli italiani e con il favore delle tenebre". Con l'audizione delle due parti in causa si è conclusa l'istruttoria del Giurì, come ha spiegato il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (FI), che lo presiede, confermando che la decisione è attesa entro il 9 febbraio. Sui contenuti della seduta bocche cucite fra i commissari e a Palazzo Chigi. La scelta di Meloni, spiegano fonti parlamentari, è stata quella di esporre una ricostruzione dei fatti, a suo modo di vedere, talmente lineare da non necessitare di documentazione a supporto. Una sequenza di passaggi che, è convinta la premier, ha messo in imbarazzo l'Italia perché fu firmato un accordo internazionale sul quale non c'era all'epoca, e non c'è attualmente, una maggioranza parlamentare favorevole. Secondo la sua linea, non si può sostenere che ci fosse un chiaro mandato parlamentare alla sottoscrizione. Per la premier la risoluzione del 9 dicembre 2020 a cui fa riferimento Conte era generica e fumosa, e la sua tesi - secondo le stesse fonti -insiste sul fatto che l'ex premier, negli interventi parlamentari in piena crisi di governo, specificò che non c'era una maggioranza a favore del Mes".