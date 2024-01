Calcio, il Modica a Scordia anticipa con l'Atletico Catania

Seconda trasferta per il Modica nel girone di ritorno: sabato 20 Gennaio alle 15:00 il Modica affronterà, a Scordia, l’Imesi Atletico Catania. Una sfida che si prospetta ostica contro una formazione che farà di tutto per acquisire punti tra le mura amiche e continuare a lottare per la salvezza.

Ecco i convocati per la sfida all’Imesi Atletico Catania:

Portieri: Basso, Marino.

Difensori: Ababei, Ballatore, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano A.

Attaccanti: Azzara, Fama’, Savasta.