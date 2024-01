Modica, Palazzo De Naro Papa: lavori di riqualificazione

Saranno consegnati lunedì 22 alle 11 i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del palazzo storico Denaro Papa, in piazza San Giovanni, a Modica Alta. I lavori sono inseriti nel quadro dell’azione di Rigenerazione Urbana. La ditta che ha in appalto l’opera, la ‘Emma Lavori Coop’ di San Cataldo, avrà un anno di tempo dalla consegna, per terminare la pulizia e il consolidamento delle parti lapidee deteriorate, la protezione dei prospetti, la manutenzione di ringhiere e grate in ferro, il restauro di infissi e portoni in legno, la sostituzione di grondaie e pluviali, la posa di dissuasori per volatili, la pulizia e la disinfestazione dei locali e delle pavimentazioni esistenti, il rifacimento dei servizi igienici, la manutenzione del tetto, l’adeguamento impianto elettrico e la messa in sicurezza del giardino. Progettista e direttore dei lavori, è l’architetto Alfonso Cimino di Agrigento. Il coordinamento della sicurezza, è affidato all’ingegnere Marco La Rosa di Ragusa. Alla consegna dei lavori saranno presenti il sindaco di Modica, Maria Monisteri, l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, e l'onorevole Ignazio Abbate.