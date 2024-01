La Volley Modica torna al PalaRizza per ospitare il Napoli

Gara casalinga domenica prossima per la Volley Modica che alle 16 al “PalaRizza” riceverà la visita della Quantware Napoli.

Archiviata con un pizzico di amarezza la trasferta di San Giustino, dove Chillemi e compagni hanno comunque conquistato un buon punto contro una delle formazioni che punta al salto di categoria, i biancoazzurri sin da martedì si sono subiti concentrati per la gara contro il sestetto partenopeo che all'andata rimandò a casa battuti i “Galletti”.

La Quantware Napoli che in classifica occupa la decima posizione, arriverà nella città della Contea per riscattare la sconfitta casalinga con Macerata del turno precedente, motivo per cui la gara non va assolutamente sottovalutata.

“Conosciamo tutti i valori di Napoli – dichiara coach Enzo Distefano (nella foto) – soprattutto fra le mura amiche, ma anche in trasferta hanno fatto bene raccogliendo punti in campi difficili come Fano e Macerata e quindi sono una squadra che non sottovaluteremo".