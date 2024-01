Pallamano, in serie B è bagarre per conquistare tre posti alla Final Four di Coppa Sicilia

Con l’Alcamo che con la vittoria interna nell’anticipo della decima giornata, contro il Girgenti per 32 - 30 ha messo in cassaforte la qualificazione alla Final Four di Coppa Sicilia del 18 febbraio a Gela, continua la bagarre per gli altri 3 posti per partecipare alla prestigiosa competizione.

E la ripresa in questo fine settimana del campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile organizzato dal Comitato Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria con la disputa della nona giornata di andata, prevede interessanti confronti per il raggiungimento di questo importante traguardo.

A partire dalla trasferta della capolista Alcamo che andrà a fare visita allo Scicli Social Club che attualmente occupa la quarta piazza. Posizione che i cremisi faranno di tutto per consolidare.

Il Girgenti attualmente seconda forza del torneo reduce dalla sconfitta sul campo dell’Alcamo ospita il Cus Palermo mentre il Beach Team Messina, terza in graduatoria si reca sul campo del Ragusa.

Ma sono ancora in corsa anche l’Aretusa Siracusa impegnata in questa giornata nel derby contro l’Albatro ed il Mascalucia che attende il Villaurea Palermo.

Spera nella quarta piazza anche la Pall. Marsala che cercherà in casa di fare punti contro l’Agriblu Scicli.

Questo il quadro completo degli incontri della nona giornata:

Scicli Social Club - Alcamo: Bocchieri - Castagnino Antonio

Albatro - Aretusa: Castagnino Angelo - Manuele - CS. Campailla Rocco

Questa gara andrà in diretta sulla pagina Fb del Comitato Sicilia Figh e sul canale 85 del Digitale Terrestre di Teletris

Aetna Mascalucia - Villarea: Bozzanga - Castagnino Antonio

Girgenti - Cus Palermo: Trapani – Danubio

Pall. Marsala - Agriblu Scicli: Scavone - D'Annibale

Ragusa - Beach Team Messina: Bertino - Lo Bello