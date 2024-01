Intimidazioni a Siracusa, colpi di pistola esplosi in via San Metodio

Spari, ieri sera, in pieno centro abitato a Siracusa, precisamente in via San Metodio, a due passi da piazza San Giovanni. I residenti, allarmati, hanno chiamato le forze dell'Ordine che in breve tempo sono arrivate sul posto. Le indagini per stabilire le circostanze sono ancora in corso.

Secondo fonti dei Carabinieri di Siracusa, non ci sarebbero feriti. Secondo una prima ipotesi i destinatari dell'atto potrebbero essere i residenti di un condominio.