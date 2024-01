Cuffaro a Catania a cuore aperto: " Sono stato uno dei più grandi scambiatori di favori"

"La politica sia la più alta forma di servizio che ci possa essere nella società. Senza che sia uno 'scambio'. E lo dico sapendo di non essere uno di quelli che ha più diritto di dirlo, perché non ho praticato questa forma di servizio altruistico. In quanto nel passato sono stato uno dei più grandi 'scambiatori' di favori. Io non sono un buon esempio per la storia del passato: se volete essere dei buoni democristiani, fate esattamente il contrario di quello che ho fatto io nel passato. Ho sbagliato e ho pagato i miei conti con la giustizia. Vi dico che non paga più la politica dello scambio. La politica è cambiata. La politica è passione e scelta ideale".

Lo ha detto il segretario nazionale della Dc concludendo a Catania i lavori del primo congresso provinciale organizzato dalla Democrazia Cristiana. La convention ha visto l'elezione di Piero Lipera a segretario provinciale. Vice segretario Vanessa D'Arrigo, che durante il suo intervento ha puntato l'attenzione sul ruolo delle donne, sui minori e sulla famiglia. Durante il congresso sono intervenuti molti esponenti della politica locale e regionale, sia della Dc che di altri partiti. Quest'ultimi hanno espresso solidarietà per l'attacco vandalico subito nella sede della Dc di Catania. "Era il momento - ha detto Lipera - di porre termine alla fase commissariale per celebrare, secondo le liturgie dei partiti, un congresso che desse la possibilità agli iscritti rappresentati dai suoi dirigenti di nominare i quadri organizzativi del partito per prepararsi alle prossime scadenze, ma soprattutto per elaborare nuovi progetti politici".