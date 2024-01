M5s, il 27 gennaio riunione regionale a Mazara del Vallo

Il Movimento 5 Stelle in Sicilia si incontrerà per la ormai consueta riunione regionale sabato 27 gennaio alle 15.30 all'Hotel Mahara a Mazara del Vallo nel Trapanese. Ad annunciarlo è il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola. L'incontro aperto a tutti i cittadini, vedrà la presenza dei rappresentati dei gruppi territoriali, degli eletti a tutti i livelli istituzionali, oltre che degli attivisti e dei simpatizzanti. "Si tratta di un incontro che facciamo periodicamente - spiega Di Paola - dando seguito sia allo spirito originario del Movimento 5 Stelle che conta sulla partecipazione attiva di tutti i cittadini, che alla riorganizzazione voluta dal presidente Giuseppe Conte che mira alla periodica condivisione di temi e idee. Sul piatto ci sono ovviamente argomenti di carattere strettamente politico come le imminenti elezioni amministrative e l'appuntamento con le elezioni per il Parlamento Europeo" - conclude Di Paola.