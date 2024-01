Agricoltori in una marcia di protesta coi trattori sulla Palermo - Sciacca

Prosegue la protesta degli agricoltori siciliani.

Dopo il raduno a Enna, lavoratori ed imprenditori del settore si sono ritrovati questa mattina a Poggioreale per una marcia di protesta con i propri trattori.

Al momento, i manifestanti si sono riuniti al mercato dell'artigianato del comune trapanese.

Un corteo che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe percorrere la Palermo-Sciacca, fra i due svincoli di Poggioreale.

Sono circa una cinquantina che si sono radunati a Poggioreale, ma altri ne sono attesi. Tanti trattori al momento parcheggiati sul ciglio della strada provinciale che immette sulla Palermo-Sciacca.

Fra i motivi della protesta "le politiche dell'Ue, dell'Italia e della Regione Siciliana che favoriscono la vendita di prodotti non salubri a danno di quelli siciliani; la mancanza di misure concrete a sostegno dell'agricoltura e dell'allevamento, schiacciati da costi di produzione schizzati alle stelle; la svendita dei terreni alle multinazionali dell'energia; l'inserimento di carne sintetica, cibo preparato nei laboratori e di tutti quei prodotti alimentari che, a differenza dei prodotti siciliani, sono nocivi per la salute; lo spopolamento della Sicilia a causa della continua emigrazione di giovani".