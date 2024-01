Superbonus, Fratelli d'Italia ritira emendamento per la proroga

Dietrofront di Fratelli d'Italia sulla richiesta di proroga del Superbonus: è stato ritirato l'emendamento al decreto superbonus (a prima firma Saverio Congedo), identico ad altre due proposte presentate da Pd e gruppo Misto, per concedere altri due mesi ai condomini che al 31 dicembre hanno effettuato lavori per almeno il 70% per beneficiare della detrazione al 110%.

Lo si apprende da fonti del gruppo.

La decisione, viene riferito, è stata presa alla luce delle perplessità arrivate dal Ministero dell'economia, in attesa della verifica che verrà fatta nella riunione tecnico-politica in programma martedì.