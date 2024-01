Catania, M5S: marciapiedi danneggiati a Librino

Il consigliere della sesta circoscrizione di Catania Salvatore Iannone (M5s) ha raccolto le segnalazioni di decine di residenti che chiedono interventi attesi da decenni, come il completamento o il ripristino dei marciapiedi al viale San Teodoro e al viale Librino.

Interventi necessari per la sicurezza dei pedoni e di tutti i residenti della zona, soprattutto quando si verificano precipitazioni atmosferiche rilevanti.

I pedoni, infatti, sono costretti ad attraversare strade e masse fangose, mettendo a repentaglio la propria incolumità.

" Tengo a precisare - dichiara Iannone - che tutte le richieste sono state approvate con mozioni in consiglio, ma purtroppo l'amministrazione non interviene”.

"Spero vivamente - prosegue - che queste richieste vengano inserite nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche. Soltanto così si potrebbero realizzare gli interventi oggetto delle mozioni. Librino ne ha bisogno, l'amministrazione dia un segnale concreto e si occupi di Librino e di tutte le periferie del nostro territorio".