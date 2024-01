La neve ferma Picerno - Catania, partita rinviata a data da destinarsi

E' stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra Picerno e Catania, valida per la 22esima giornata del girone C di Serie C e in programma oggi alle ore 16.15. A renderlo noto è la stessa società di casa che - attraverso un comunicato - specifica che il campo è impraticabile per via della troppa neve "nonostante l'incessante e pronto intervento dello staff societario che, dalle prime ore di questa mattina, si è prodigato per liberare il manto erboso". La decisione è stata presa dall'arbitro Alberto Arena di Torre del Greco, che ha constatato l'impraticabilità del campo per lo svolgimento regolare della gara. "I biglietti acquistati per la gara odierna saranno validi per il recupero. Sarà, pertanto, necessario conservare il proprio tagliando", conclude la nota.