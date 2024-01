Napoli, ubriaco colpisce un' infermiera sull'ambulanza

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Caivano, in provincia di Napoli, sono intervenuti ieri sera in via Bruno Buozzi per l’aggressione al personale medico di un’ambulanza. Verosimilmente sotto l’effetto di alcol, un 34enne di Cardito avrebbe dato in escandescenze e colpito l’infermiera che, insieme ad altro collega, lo stava trasportando all’ospedale di Frattamaggiore. La donna ha riportato un trauma alla mano. L’uomo è stato stabilizzato e ricoverato.