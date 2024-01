Calcio a 5, la Futura Rosolini batte la Jano Trombatore e agguanta la vetta della classifica

La Futura Rosolini di calcio a 5 da stasera è al comando della classifica, seppur in condominio con l'Holimpia Siracusa e supera di un punto il Vittoria, fermo a 31 punti (entrambe hanno pareggiato). Il calendario per la tredicesima giornata è stato dalla parte dei ragazzi del presidente Daniele Giurato che hanno vinto al PalaTricomi nella stracittadina contro la Jano Trombatore per 6 a 3. Quella di oggi è stata una gara a senso unico con la capolista che ha fatto il bello e cattivo tempo sul rettangolo di gioco. Neppure la gara ostruzionistica della Jano Trombatore è riuscita a fermare la voglia di gol e di successo della Futura. E' stata comunque una partita dai due volti. Il primo parziale si chiuso col punteggio di 1 a 0 per la Futura. Le barricate difensive della Jano Trombatore sono riuscite a limitare i danni. Nella ripresa la Futura ha fatto prevalree il miglior tasso tecnico e non c'è stata più partita. "Da questo momento in poi - dice il presidente Giurato - dobbiamo essere concentratissimi se vogliamo vincere il campionato. Abbiamo dimostrato sul campo di essere una formazione che può farcela a tagliare per prima il traguardo".