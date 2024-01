Vittoria, lite in strada finisce con una coltellata: indagini dei carabinieri

Una persona ferita da una coltellata ricoverata all'ospedale Guzzardi di Vittoria: è l'epilogo di una lite scoppiata nel pomeriggio in via Generale Cascino, vicino ad una palestra, a Vittoria. Tutto sarebbe nato da una discussione molto accesa passata, ben presto, alle vie di fatto con una coltellata. L'uomo ferito è stato soccorso dal 118 dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti. Indagano i carabinieri che hanno fermato l'uomo autore dell'accoltellamento per interrogarlo dopo avere sentito anche diversi testimoni.