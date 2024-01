Calcio, il Modica si arrende anche all'Atletico Catania (1 a 0)

Atletico Catania 1

Modica 0

Rete: pt 42′ Gomez (rigore)

Atletico Catania: Vitale, Spampinato, Strumbo, La Mesa, Yoboua, D’Arrigo, Mangiameli, Sangiorgio, Gomes, Sakho, Diallo. All. Natale Serafino

Modica: Marino, Parisi, Ballatore, Strano, Vindigni, Diop, Azzara, Palmisano, Famà, Palermo, Savasta. All. Pippo Strano

Arbitro: Simonpietro La Malfa di Palermo

Assistenti: Giuseppe Calarese di Messina e Marco Mirabella di Acireale

Altra sconfitta per il Modica che si arrende anche all'Atletico Catania che lotta per la salvezza. Nell'anticipo del sabato sul campo di Scordia i rossoblù modicani di Pippo Strano (nella foto) non sono riusciti a far valere la loro superiorità tecnica e si sono resi veramente pericolosi solo in un paio di occasioni: troppo poco. Continuando di questo passo sono a rischio anche i play off e la stagione si avvia verso un altro fallimento malgrado l'impegno economico della dirigenza.