A Modica i preparativi per la Solennità della Conversione di San Paolo Apostolo

A partire da Lunedì 22 Gennaio inizieranno i preparativi per i festeggiamenti della Solennità della Conversione di San Paolo Apostolo presso l’omonima parrocchia a Modica.

Un momento di preghiera e di forte spiritualità nel giorno e nel periodo che segna l’adesione al Cristianesimo dell’Apostolo delle genti, Paolo di Tarso, e che da sempre la festa della chiesa a lui dedicata a Modica.

Giovedì 25 la Solennità con la S. Messa, alle ore 18.30, presso la Chiesa di S. Paolo Apostolo, presieduta da Monsignor Salvatore Rumeo Vescovo di Noto.

Sarà anche l’occasione per dare inizio ai festeggiamenti del centenario della parrocchia che cade proprio quest’anno, 1924-2024, a cui seguiranno eventi di carattere religioso e culturale. Per l’occasione la parrocchia ha provveduto alla creazione di un comitato organizzatore che valorizzi la storia spirituale della comunità afferente al quartiere Giacanta che si estende da Piazza Matteotti fino a Via Tirella.