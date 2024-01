Il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP presente al Sigep di Rimini

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp con il Presidente Peluso e il Direttore Scivoletto, fino al 24 gennaio a Rimini Fiera per partecipare a SIGEP, grazie alla sinergia con CNA e al coinvolgimento dei Consorzi: Piadina Romagnola Igp, Pistacchio di Raffadali Dop, Nocciola del Piemonte IGP, Fichi di Cosenza Igp e due partner di Ribera , città nota per la produzione della Arancia DOP , i fratelli Sabella con l’arancia candita, Sicilyamo, una giovane attività di trasformazione che produce una eccellente marmellata di arance e Sol Barocco che a Sigep presenterà CHO, il primo e ad oggi unico liquore con Cioccolato di Modica IGP che sarà presentato dal Sommelier Giorgio Solarino di Sol Barocco.

Quattro giorni di intensa attività promosse in collaborazione con The Chocolate Way, l’organismo rappresentativo delle Camere di Commercio dei distretti produttivi del cioccolato artigianale italiano.