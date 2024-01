Daspo urbano per due cittadini stranieri a Vittoria

Gli Agenti del Commissariato di Vittoria hanno denunciato appena due giorni fa per danneggiamento aggravato e disturbo alla quiete pubblica due cittadini stranieri.

Per i due, un pregiudicato rumeno già noto alle forze dell'ordine e un tunisino la cui posizione amministrativa sul territorio nazionale è in corso di definizione, è scattato immediatamente il Dacur ovvero il provvedimento del Questore di divieto di accesso alle aree urbane. La sinergia operativa tra il Commissariato di P.S. di Vittoria e la Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa, hanno infatti permesso in tempi celerissimi di assicurare alla giustizia i due giovani, attivando immediatamente anche i previsti strumenti normativi che consentono al Questore, nelle sue specifiche competenze, di incidere attivamente sui comportamenti pericolosi nell'interesse primario della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.