In auto con abbigliamento rubato, bloccato e denunciato a Catania

A seguito di segnalazione anonima pervenuta al Numero Unico d’Emergenza, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in via Alcantara dove, secondo quanto riferito all’operatore dall’anonimo interlocutore, vi era un’autovettura al cui interno erano state occultate droga e armi.

Giunti sul posto, gli operatori hanno subito individuato l’automobile segnalata, regolarmente parcheggiata. Avvicinatisi, i poliziotti hanno trovato a bordo un uomo, successivamente identificato quale 42enne pregiudicato catanese.

Alla luce di quanto era stato segnalato, gli operatori hanno pertanto deciso di procedere con una perquisizione personale, poi estesa anche al veicolo, che ha dato esito negativo. Nel corso del controllo, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dalla presenza di due capi di abbigliamento nuovi muniti del talloncino antitaccheggio. Sentito in merito, il 42enne non è riuscito a fornire una motivazione plausibile sul possesso.

Al termine delle attività di rito, i due capi di abbigliamento sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione.