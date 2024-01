Equitazione, Stefano Enea campione regionale Invernale di salto ad ostacoli in Sicilia

È Stefano Enea, in sella a Norton de Kalvarie, il Campione Regionale Invernale di salto ostacoli per la Sicilia. Il cavaliere palermitano è stato il migliore oggi, domenica 21 gennaio, negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori (Buseto Palizzolo, Trapani), sede della prima competizione di interesse federale regionale della stagione e ha messo al collo la medaglia d'oro (4 penalità totali) al termine di un barrage mozzafiato disputato proprio con il Campione Regionale Assoluto in carica, l'altro palermitano Rubens Cannella (Asde Villa Pensabene) che, in sella a Douglas III, si è congratulato con il vincitore. È stato il tempo impiegato da Enea, netto al barrage in 34"74, ad assegnargli la vittoria, sul concittadino Cannella. Palermitano di nascita (27 anni compiuti lo scorso 19 gennaio), Enea è rientrato a Palermo, dopo un lungo periodo trascorso a Riyad (Arabia Saudita), dove ha svolto la sua attività agonistica. Argento, dunque, per Cannella che in sella all'ormai fidatissimo e rodato Douglas III ha chiuso senza errori il suo barrage, ma ha tagliato il traguardo 35"04.

È stato necessario un barrage, tra i palermitani del Riders Club Adriana Restivo su Figo e Vito Di Salvo su Elixir du Paradis e il messinese del C.I. La Palma, Antonio Nasisi su Quino VH

Dingenshof, per l'assegnazione della medaglia di bronzo. Ad avere la meglio e a salire sul terzo gradino del podio è stato Antonio Nasisi, che ha chiuso il percorso di spareggio con 4 penalità e il tempo di 38"21, a fronte delle 9 commesse da Restivo e dell'eliminazione di Di Salvo.

È stata la messinese Claudia Cavaliere in sella a Lostbreaker ad aggiudicarsi, invece, la medaglia d'oro nel Campionato Regionale 1° grado Senior/Young Riders. L'amazzone tesserata per il C.I. La Palma ha chiuso il suo Campionato con sole 4 penalità totali.

Medaglia d'argento per il palermitano Domenico Tripoli (Asde Onlus Happy Stable) in sella a Leonardo Da Vinci con un totale di 21 penalità; mentre medaglia di bronzo per l'altro palermitano Dario Arrigo (Sporting Wolf Asd) in sella ad Aventador (33 penalità).

Il giovane palermitano Riccardo Allò (Riders Club) in sella a James Bont, unico a chiudere senza errori, è salito sul primo gradino del podio e ha messo al collo la medaglia d'oro del Campionato Regionale 1° grado Children/Junior. Alle sue spalle medaglia d'argento per l'amazzone di Mazara del Vallo (TP), tesserata per il Centro Ippico Akros, Silvia Tantillo, che in sella a Maxsum, ha chiuso il suo Campionato con 8 penalità totali.

Bronzo per la palermitana Melania Milazzo (Asde Villa Pensabene) in sella a Fhera con 12 penalità totali.

A consegnare le medaglie sono stati il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Fabio Parziano, insieme al Vicepresidente, Giuseppe Muscaglione e al Consigliere federale, Ettore Artioli.