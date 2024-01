Palermo, lancia rubinetto in campo: preso ultrà del Modena

Un tifoso modenese di 26 anni è stato arrestato fuori dal Renzo Barbera, al termine del match vinto dai rosanero contro il Modena, perché accusato di aver lanciato dal settore ospiti un pesante oggetto, forse un rubinetto preso nei bagni dell'impianto sportivo, e di aver colpito un tifoso della curva sud del Palermo mandandolo in ospedale con una ferita al volto.L'intervento della polizia e della Digos è stato sollecitato da altri tifosi durante la partita. Diverse persone, vedendo il supporter rosanero con la faccia insanguinata, hanno contattato le forze dell'ordine che hanno avviato immediatamente le indagini analizzando i video dell'impianto di sorveglianza interno al Barbera. Sulla scorta delle immagini gli agenti hanno organizzato un servizio all'esterno dello stadio e appena hanno visto il 26enne lo hanno bloccato e portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa della convalida del provvedimento. Al termine della sfida casalinga gli agenti del commissariat oSan Lorenzo, impegnati nel servizio d'ordine, hanno denunciato un ultras di 37 anni per la violazione del Daspo. Nonostante il provvedimento già emesso nei suoi confronti, l'uomo sarebbe entrato ugualmente al Renzo Barbera.