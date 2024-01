Pallamano, Alcamo travolgente: Scicli Social Club "ko" (29 a 25)

I padroni di casa non sono riusciti a fermare la marcia della capolista, che ha vinto meritatamente al termine di una partita avvincente. Match winner della partita Simone Saitta.

SCICLI SOCIAL CLUB - TH ALCAMO 25-29 (pt 12-13).

SCICLI SOCIAL CLUB: Gioele Occhipinti, Ficili 6, Bartolo Marino 2, Ballaera 7, Ciavorella 5, Drago 2, Causarano, Russino, Sammito, Nakoue, Costa 3, Tinè, Morelli, Jmmy Marino, Antonino Occhipinti. Allenatore: Giovanni Marino.

TH ALCAMO: Errante, Lipari 1, Saitta 9, Fagone 4, Esposito 1, Dattolo 2, Randes 5, Scirè 2, Pizzitola 1, Giacalone 4, Stellino, Aurdica. Allenatore: Benedetto Randes.

ARBITRI: Minciulla e Castagnino.

I padroni di casa non sono riusciti a fermare la marcia della capolista, che ha vinto meritatamente al termine di una partita avvincente. Match winner della partita Simone Saitta. Una bella partita tra due compagini che hanno espresso un buon gioco: gli ospiti più pimpanti, con ottimi schemi in attacco e con veloce giro palla; i padroni di casa più compassati a volte approssimativi, ma mai arrendevoli. Alla luce del risultato finale e di quanto visto durante la gara sono state le rispettive difese ad emergere, trovando sempre pronti in diverse occasioni gli estremi difensori nel neutralizzare le iniziative dei rispettivi attaccanti.

Il coach dello Scicli, Giovanni Marino, al termine della gara con un pizzico di delusione ha affermato: “Sapevamo che era una partita difficile per noi. Alla fine non ci resta che prendere atto dell’esito del campo e continuare a lavorare con tanta abnegazione. Tranne qualche criticità non posso rimproverare nulla ai ragazzi”