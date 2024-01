Calcio, Frigintini: successo con brivido contro San Pio X (2 a 1)

Successo in rimonta per il Frigintini nel campionato di Promozione a spese di un sorprendente Catania San Pio X. Gli ospiti si erano portati in vantaggio con Pappalardo al 25' del secondo tempo dopo gli errori in fase conclusiva dei modicani. C'è voluta una doppietta di Kevin Sangiorgio (nella foto), al 27' e al 30' per conquistare i tre punti grazie a Kevin Sangiorgio che rientrava dopo una lunga assenza per infortunio.

FRIGINTINI 2

CATANIA S. PIO X 1

Frigintini: Gianchino, Wally, Pricone, Buscema, Pianese, Ravalli, Sangiorgio (39’ st. Scarso), Fusca (22’ st. Sella), Drago (35’ st. Barresi), Noukri, Gambuzza (22’ st. Avola). All. Samuele Buoncompagni

Catania S. Pio X: Spina, Papale, Bonvegna, K. Di Mauro (23’ st. Urzì), Padovani, Pappalardo, Prestianni (45’ st. Massara), C. Di Mauro, Inzirillo (32’ st. Gulisano), Spampinato, Pedalino. All. Santo Mazzullo

Arbitro: Giuseppe Mauro Cannata sez Aia di Agrigento; Assistenti: Di Venti (En), Provenzano (Ag)

Reti: st. 25’ Pappalardo; 27’, 30’ Sangiorgio