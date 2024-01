Il Siracusa incassa la prima sconfitta della stagione, il Trapani torna a +4

In novanta minuti succede di tutto. L'Igea Virtus torna al successo ed il Siracusa incassa la prima sconfitta di campionato che forse può dire addio alla rincorsa al Trapani capolista che ribalta il doppio svantaggio in casa della Vibonese, chiudendo il match con un 2 -5. Per questo Siracusa, siamo stati sempre prudenti, al di là dei risultati. Che qualcosa non funzionasse per il verso giusto era fin troppo evidente. Qualche 'mago' del pallone, ha carpito la buona fede del generoso presidente Alessandro Ricci, che con l'organico che si ritrova, poteva iscrivere due squadre in serie D.

I 54 gol realizzati dagli azzurri sono un grosso bottino, ma i 18 subiti sono la dimostrazione che con questo pacchetto difensivo i campionati, diretti, non si vincono.

A Barcellona Pozzo di Gotto, il Siracusa ha giocato in un clima intimidatorio fin dall'arrivo del pullman allo stadio. Nonostante l'accoglienza ingenerosa, gli ospiti erano riusciti a passare in vantaggio al 21' direttamente su calcio piazzato. Esecutore balistico è stato Aliperta. Gli azzurri hanno chiuso il primo parziale in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa hanno effettuato la rimonta gonfiando due volte la rete del Siracusa con Longo e Di Piede. Restano le polemiche del dopopartita, ma è aria fritta. Il Trapani torna a guidare la classifica a +4 dal Siracusa. I granata sembrano davvero imprendibili.

(foto24live)

23^ GIORNATA - 21/01

Afragolese - S. Agata 0-2

Akragas - Ragusa 0-2

Canicatti' - Gioiese 3-0

La Fenice Amaranto - San Luca 1-1

Locri - Licata 0-3

Nuova Igea Virtus - Siracusa 2-1

Sancataldese - Portici 2-0

Vibonese - Trapani 2-5

CLASSIFICA: Trapani 56 punti; Siracusa 52; Vibonese 49; Fenice Amaranto, Afragolese 36; S. Agata 33; Licata 30; Ragusa 29;

Acireale 27; Akragas 26; Canicattì 25; Sancataldese 24; Igea Virtus, Portici 20; Locri 19; San Luca 17; Castrovillari 9;

Gioiese 4.

Castrovillari, San Luca 1 punto di penalizzazione Lamezia Terme ritirato dal campionato

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO - 24^ GIORNATA - 28/01

Castrovillari - Vibonese

Gioiese - Locri

Licata - Sancataldese

Portici - Nuova Igea Virtus

Ragusa - Afragolese

S. Agata - Canicatti'

San Luca - Acireale

Siracusa - La Fenice Amaranto

Trapani - Akragas