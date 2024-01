Vittoria, il Consiglio comunale approva il Bilancio consolidato con 12 voti

Nel corso dell’ultima seduta il Consiglio comunale di Vittoria ha approvato il documento finanziario dell’Ente, rappresentando un significativo traguardo nella gestione finanziaria del Comune. Il documento finanziario è stato approvato con il voto favorevole di 12 consiglieri, mentre l'immediata esecutività dell'atto è stata resa possibile grazie ai voti di 13 consiglieri comunali.

L'approvazione del bilancio consolidato riveste un'importanza fondamentale consentendo all'Ente di mantenere l'ordinaria tenuta dei conti e degli strumenti finanziari. Questo successo premia gli sforzi compiuti per riportare il Comune fuori da un deficit strutturale e sblocca i trasferimenti che erano precedentemente sospesi dallo Stato. Inoltre, permetterà l'assunzione di nuove figure professionali, contribuendo così a colmare le attuali carenze nella pianta organica del Comune.

L'assessore al Bilancio, Giuseppe Fiorellini, ha espresso gratitudine per il senso di responsabilità dimostrato dai consiglieri comunali durante questo delicato passaggio. “Ringrazio i consiglieri comunali per il loro senso di responsabilità che ha permesso di superare uno dei punti fondamentali della vita amministrativa dell’Ente”,- ha commentato Fiorellini.

Il Sindaco Francesco Aiello ha sottolineato l'importanza dell'approvazione come un passo significativo nel cammino di risanamento intrapreso dall'Amministrazione. “L'approvazione costituisce un atto importante poiché attesta il cammino di riequilibrio che lentamente questa amministrazione ha intrapreso”,- ha dichiarato il Sindaco Aiello. “Questo successo rappresenta un importante punto di svolta per il Comune e testimonia gli sforzi verso una gestione quanto più equilibrata possibile a vantaggio della comunità tutta” - ha concluso il Sindaco Aiello.