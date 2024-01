Domenica prossima a Viagrande il congresso di Forza Italia a Catania

A trent'anni esatti dalla fondazione di Forza Italia, si terranno anche a Catania i congressi che eleggeranno i nuovi Coordinamenti azzurri per la provincia e per la Grande Città etnea. Appuntamento per domenica 28 gennaio, dalle ore 10, al Grand Hotel Villa Itria (Via Aniante 3, Viagrande, Ct) dove si radunerà il popolo di tesserati, militanti e amministratori di Forza Italia guidati dai parlamentari regionali Marco Falcone e Nicola D'Agostino. A presiedere le assemblee l'on. Paolo Barelli, presidente del gruppo FI alla Camera dei Deputati. Le assemblee si inseriscono nella vivace stagione congressuale che il partito sta animando in tutta Italia, provincia per provincia, e che culminerà nel Congresso nazionale in programma a fine febbraio.