Marittimi, il 25 gennaio presidio davanti la Prefettura di Palermo

Prosegue lo stato di agitazione del comparto marittimo, proclamato a livello nazionale lo scorso 15 gennaio. A Palermo, i lavoratori si daranno appuntamento davanti alla Prefettura giovedì 25 gennaio dalle 10 alle 13, per il presidio organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. I segretari regionali Alessandro Grasso e Dionisio Giordano e la commissaria straordinaria della Uiltrasporti Sicilia Katia Di Cristina definiscono "gravissima l'introduzione nella Legge di Bilancio 2024 del Parlamento della decurtazione dell'indennità di malattia dei lavoratori. Malgrado i nostri ripetuti appelli finalizzati alla sua totale cancellazione, non possiamo non evidenziare che questo atto - scrivono nella lettera al Prefetto di Palermo - denota un'assoluta mancanza di attenzione e di rispetto nei confronti di una categoria strategica, che opera in condizioni lavorative particolarmente complesse, molto spesso in ambiti lavorativi difficili e svolgendo lavori pesantemente usuranti". "Alla decurtazione si aggiunge il fatto che l'indennità spesso non viene erogata in tempi certi", sottolineano i sindacati. Per questo, le segreterie nazionali delle tre organizzazioni sindacali hanno chiesto e ottenuto un incontro con la Direzione centrale nazionale dell'Inps, che si terrà il prossimo 30 gennaio.