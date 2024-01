Tennis, 3 Circoli siciliani tra i primi 12 della graduatoria del Trofeo Fitp 2023

Tre circoli siciliani tra i primi 12 nella graduatoria generale del Trofeo Fitp 2023 ma soprattutto uno, il Ct Palermo, sul gradino più alto del podio. Se nel 2022 il circolo guidato dal presidente Giorgio Lo Cascio aveva raggiunto il medesimo traguardo in condominio con i liguri del Tc Genova, nel 2023 il primato è in solitario con 184 punti. Secondo posto per la Società Canottieri Casale e terzo posto per il Tc Parioli.

Da segnalare anche a livello siciliano il decimo posto per il Ct Vela Messina e il 12 per il TC2. Nei primi 50 anche la Tennis School Monte Kàtira.Il Trofeo Fitp generale tiene conto dei risultati delle squadre di ciascun sodalizio nei campionati di serie A1-A2-B1-B2-C e nelle competizioni giovanili dall'under 10 misto all'under 16.