Il Messina alla seconda vittoria di fila: superato il Taranto con il minimo sforzo

Il Messina ha superato di misura il Taranto per 1 a 0 vincendo al "Franco Scoglio", dando, così, continuità al tre punti conquistati nella trasferta di Caserta. Inizio equilibrato con un intervento dubbio in area di Alessio Luciani su Emmausso, che l’arbitro giudica regolare. Al 21’ giallorossi vicini al vantaggio: su calcio d’angolo, Pierluca Luciani non riesce ad insaccare il pallone di testa, leggermente trattenuto da un difensore. Gol annullato poi allo stesso Pierluca Luciani per fuorigioco. Sull’altro fronte, conclusione di prima intenzione di De Marchi, servito da Bifulco, di poco a lato. Mancano le emozioni nel finale di tempo, se si esclude un guizzo di Kanoute sulla sinistra, contenuto sul più bello.

Nessun cambio durante l’intervallo. In avvio di ripresa, prodigioso intervento di Fumagalli su De Marchi, che tutto solo si fa intercettare la battuta a colpo sicuro. Messina in vantaggio al 12’, quando Zunno risolve di precisione una mischia; bravo nell’occasione il neo entrato Plescia nel difendere con il corpo la sfera.

(fotogdsonline)