Acate, cerimonia del Concorso letterario "Hiscor 2023" in ricordo delle vittime della strada

Si è svolta al Castello dei Principi di Biscari di Acate, alla presenza della massime autorità cittadine, la cerimonia del Concorso letterario “Hiscor” 2023, dedicato a tutte le vittime della strada, per le quali è stato osservato un minuto di silenzio.

Di fronte al numeroso pubblico proveniente da tutta la Sicilia, i riconoscimenti per i primi classificati sono stati consegnati a Natasha Marocco (poesia in lingua italiana) e Martina Stornello (racconto), studenti del Comprensivo “Puglisi”. Premiati anche Sergio D’Angelo (poesia in lingua italiana), Emanuele Lo Monaco (poesia in vernacolo), Pina Ruta (racconto), don Mario Cascone, (poesia italiana) e Giovanni Rosa (poesia in vernacolo).

La serata, presentata dai soci Salvatore Cutraro e Giovanni Lantino, con l’excursus di Antonio Cammarana sulle varie edizioni del Concorso, sarà ricordata per la commovente testimonianza della modicana Pina Ruta, madre dell’imprenditore Alberto Vicari, deceduto l'11 agosto del 2020 sulla provinciale Marina di Modica-Pozzallo.

(Nella foto la signora Ruta con il presidente Salvatore Stornello).