Volley Modica "ko" al tie break: Napoli vince al PalaRizza

Volley Modica 2

Napoli 3

Parziali: 25/17, 25/20, 25/27, 20/25, 11/15

Avimecc Volley Modica: Raso 9, Capelli 22, Putini 1, Chillemi 14, Cascio, Buzzi 7, Spagnol 23, Giudice, Nastasi (L1), Lombardo (L2), n.e. Di Franco, Italia, Tidona, La Rocca. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Quantware Napoli: Saccone 8, Starace 4, Leone, Vincenzo Calabrese,Malanga, Cefariello 6, Frankowski 28, Martino 12, Montò 6, Ardito (L1), Monda (L2), n.e. Quarantelli, Piscopo, Piccolo. All. Sergio Calabrese; Ass: Francesco Pagliuca.

Arbitri: Giovanni Ciaccio di Altofonte e Giovanni Giorgianni di Roccalumera

Seconda sconfitta consecutiva al tie break per l'Avimecc Volley Modica di coach Enzo Distefano che dopo il ko del turno precedente sul campo del San Giustino, al “PalaRizza” si è arreso ancora al quinto set dopo due ore e ventidue minuti di gioco alla Quantware Napoli.

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca in casa modicana perchè arrivata dopo essere stati avanti di due set e aver perso ai vantaggi il terzo parziale, ma al sestetto partenopeo va dato il merito di non aver mollato neanche quando la gara sembrava compromessa.