Modica, all'ex Convento di Sant'Anna si presenta il libro-guida "Un giorno a Noto"

Giovedì 25 alle 18, nell'ex Convento di Sant’Anna a Modica, verrà presentato l’ultimo racconto-guida di Rosa Cerruto e Sabrina Tavolacci, dal titolo “Un giorno a Noto". L’evento, moderato dalla professoressa Eugenia Calvaruso, rientra in un ciclo di conferenze organizzate dall’Ente Liceo Convitto nell’ambito della manifestazione letteraria “Voci di donne”.

“Un giorno a Noto” è il secondo volume di una collana di libri ideati dall’illustratrice modicana Rosa Cerruto, in collaborazione con la guida turistica Sabrina Tavolacci, per raccontare, a grandi e piccini, la storia e i monumenti delle città UNESCO della Sicilia sudorientale. La favola ha per protagonisti il bimbo Nicolò, il cagnolino Giufà e il principe Corradino trasformato, per colpa di un incantesimo, in rospo smeraldino.

Attraverso il ricorso ai disegni e ad uno stile di scrittura delicato e minimalista, le due autrici hanno voluto raccontare la città di Noto vista attraverso gli occhi della fantasia, per facilitare così l’approccio dei piccoli al mondo dell’arte che diventa uno spazio di esplorazione fantastica e divertente. Il libro è uscito in edizione doppia -sia in italiano che in lingua inglese (A day in Noto) - non solo perché Noto è meta turistica internazionale, ma soprattutto perché la versione in lingua si presta ad essere uno strumento didattico per lo studio dell’inglese nelle scuole primarie e secondarie.