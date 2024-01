Basket, la Virtus Ragusa esce alla distanza e supera Milazzo. Ora la sfida con Reggio Calabria per il secondo posto

Terza vittoria di fila per la Virtus Ragusa che, in un pomeriggio non sempre brillante, si affida a Franco Gaetano (20 punti e 21 rimbalzi) per superare la resistenza degli Svincolati Milazzo: finisce 88-72. Ragusa, con qualche assenza che riduce le rotazioni, domina la sfida a rimbalzo (43 a 26) e si scrolla di dosso gli avversari solo nei minuti finali. Una vittoria che rimanda a domenica prossima, e alla sfida in trasferta con la Viola Reggio Calabria, il verdetto sul secondo posto del girone H di Serie B Interregionale.

Coach Gianni Recupido esordisce con i complimenti agli avversari: “Milazzo è una squadra ben costruita, che gioca bene a pallacanestro: la sua classifica è bugiarda. Faccio i complimenti anche alla mia squadra - dice l’allenatore della Virtus - perché era una partita difficilissima. Da due mesi giochiamo in sette e la carenza di energie fisiche e mentali mi preoccupavano molto. Invece il campo ci ha dato una buona risposta. E’ la prima volta che teniamo a 70 gli avversari, ci siamo spesi molto in difesa e, come ovvio, abbiamo rallentato un po’ in attacco. E’ stata una gara meno pirotecnica del solito. Ora riposiamo un giorno per recuperare le energie, poi ci prepariamo per Reggio, che è una partita che vale molto”.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Svincolati Milazzo 88-72

Virtus Ragusa: Brown 22, Piscetta 4, Cioppa 13, Simon 5, Tumino ne, Vavoli 12, Sorrentino 12, Gaetano 20, Mirabella, Calvi ne. All.: Recupido

Svincolati Milazzo: Salvatico 4, Barbera 3, Battaglia 9, Odigie 8, Guerra 8, Bolletta, Karavdic 14, Sindoni 7, Traore ne, Manfrè 19. All.: Trimboli

Arbitri: Tartamella di Trapani e Puglisi di Aci Catena

Parziali: 28-19; 45-41; 64-56.

Note. Usciti per cinque falli: Battaglia (M)