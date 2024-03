Energia, sbloccati all'Ars 33 milioni di royalties per 14 Comuni

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento, a firma dei deputati Giuseppe Lombardo (MPA), Fabio Venezia (PD) e Nuccio Di Paola (M5S), che sblocca un bando dell'Assessorato regionale dell'Energia relativo all'assegnazione di appositi finanziamenti per opere infrastrutturali per i Comuni nei cui territori ricadono giacimenti metaniferi.

"I Comuni interessati dal bando - sottolineano in una nota i tre parlamentari regionali - avevano presentato due anni fa dei progetti di riqualificazione urbana, mobilità sostenibile, miglioramento ambientale, efficientamento energetico e infrastrutturazione sociale ma per problemi di natura tecnico-contabile il provvedimento era rimasto bloccato col rischio concreto di perdere questa importante opportunità. Su sollecitazione dei sindaci i tre deputati regionali hanno presentato questo emendamento che sblocca finalmente il bando e già nelle prossime settimane potranno essere emanati i primi decreti di finanziamento per un importo complessivo di 33 milioni di euro".

I 14 comuni siciliani interessati sono: Gagliano Castelferrato, Mazara del Vallo, Nissoria, Regalbuto, Troina, Bronte, Agira, Cerami, Cesarò, Scicli, Gela, Ragusa, Ragusa e Nicosia.