Modica, a San Pietro il Precetto pasquale della Protezione civile iblea

Il vescovo della diocesi di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, ha presieduto nel duomo di San Pietro, a Modica, la celebrazione del Precetto pasquale per gli appartenenti alla Protezione civile dei Comuni iblei. A conclusione della Messa, lo scambio della Croce tra i sindaci di Modica e di Chiaramonte Gulfi. Il vescovo ha, quindi, inaugurato ufficialmente l'Aula Capitolare di San Pietro con le preziose tele della chiesa di Santa Maria del Soccorso, recuperate di recente. L'Aula Capitolare entra, adesso, a far parte del percorso museale del duomo di San Pietro. "Siparietto" in occasione del taglio del nastro con protagonista il vescovo che ha esortato i rappresentanti delle istituzioni locali a promozionare le bellezze architettoniche che sono la vera ricchezza del Val di Noto, al di là delle specialità dolciarie che si possono trovare ovunque. In altre parole, secondo monsignor Rumeo, "meno cioccolata e più arte". Un concetto espresso accanto al sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha abbozzato un sorriso, incassando con eleganza.