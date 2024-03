Siracusa, politiche di genere: approvato in Consiglio comunale ordine del giorno

E’ stato approvato all’unanimità al Consiglio comunale di Siracusa, l’ordine del giorno sulle politiche di genere sviluppato dalla seconda commissione consiliare su proposta di Sara Zappulla del Pd.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della II commissione Gianni Boscarino, che ringrazia tutti i colleghi per l’estenuante lavoro fatto.

Sono 22 i punti di un documento che impegna l’Amministrazione comunale ad “aderire al patto dei sindaci per la parità e contro la violenza di genere; ad intitolare uno spazio del Comune alle vittime di femminicidio e a valutare il numero di strade intitolate alle donne”. E ancora “a implementare le iniziative del Tavolo inclusivo comunale per le politiche di genere; a istituire un premio annuale per valorizzare le buone pratiche che migliorino l’occupabilità femminile e promuovano la partecipazione femminile in ogni ambito lavorativo e in ogni livello decisionale, ponendo particolare attenzione alle realtà che rispettino la parità di genere; a istituire reti di esercenti commerciali che rendano la città amica delle mamme, dedicando zone all’allattamento e predisponendo fasciatoi; a organizzare, in collaborazione con le società sportive, attività di sensibilizzazione contro gli stereotipi e la violenza sulle donne”.

Gianni Boscarino ha spiegato che fra i punti cardine della mozione vi sono anche quelli che “prevedono la necessità di istituire giornate di studio, organizzate dall’Assessorato alla cultura, sulle figure che sono state più rilevanti per la città (Giuseppina Pistone, Christiane Reimann, Maria Monteforte, ecc.). Chiediamo anche – ha proseguito Boscarino – di organizzare, in collaborazione con la Consulta femminile, assemblee cittadine tematiche periodiche di monitoraggio e controllo sulle azioni intraprese e da realizzare e sulla situazione complessiva esistente nel Comune e di produrre una relazione annuale redatta dagli assessori competenti, da trasmettere alla II commissione di studio per presentare l’attività svolta a Siracusa. Riteniamo questo argomento di fondamentale importanza per una città – ha concluso il presidente della II commissione Gianni Boscarino - che ogni anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizza numerosi eventi e iniziative”.