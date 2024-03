Siracusa, Eleonora Barbagallo è la presidente di Asso Rist

Eleonora Barbagallo, segretario generale della Fillea-Cgil di Siracusa, è la nuova presidente di Asso Rlst, Associazione rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale della provincia aretusea. Subentra a Salvo Carnevale, consapevole del ruolo impegnativo ed estremamente delicato che è chiamata a ricoprire. «Quello che mi aspetta - dichiara infatti Eleonora Barbagallo - è e sarà un lavoro importante perché aggiunge occhi e competenze al territorio estremamente bisognoso di alzare, come nel resto d’Italia, il livello della sicurezza che passa anche attraverso il contributo di competenze degli Rls. E i fatti, come i dati, le informazioni raccolte e le visite effettuate in questi ultimi 6 mesi, snocciolati da Salvo Carnevale, parlano chiaro».

«Gli Rlst, in questa prima fase, hanno visitato oltre 150 cantieri nella provincia di Siracusa – spiega Salvo Carnevale - hanno inviato oltre 2.000 mail di presentazione del servizio e, grazie ai dati trimestrali pubblici, raccolti dagli enti preposti, individuato oltre 1.120 imprese con una dimensione media sotto i 16 dipendenti, di cui solo in 196 hanno dichiarato di avere l’Rls che, ricordiamo, è una figura obbligatoria. La prima fase esplorativa e auto-promozionale è insomma stata brillantemente conclusa. Ora si è passati alla fase di contatto con le imprese sprovviste di Rls, in particolare quelle sotto i 16 dipendenti, che hanno l’obbligo di concordare quanto previsto da norme e contratti con gli Rlst. Abbiamo incontrato molti ostacoli, enorme indifferenza sui temi della sicurezza e qualche imprenditore cavilloso “allergico” alle regole e ai controlli. Il fastidio che abbiamo stimolato ci dice che stiamo andando nella direzione giusta».

Concludono Eleonora Barbagallo e Salvo Carnevale: «Perciò siamo convinti che ci sia ancora tanto altro da fare: migliorare la rete, convenzionarsi con le stazioni appaltanti e aumentare la presenza nel territorio potenziando ulteriormente il servizio. La sicurezza è l’unica missione dell’associazione Rlst di Siracusa: nessuno pensi di poter tornare indietro».