Assostampa bacchetta sindaco di Rosolini: "Più rispetto per i giornalisti"

L’aula del Consiglio Comunale ancora una volta utilizzata per attaccare pubblicamente un giornalista. È accaduto ieri durante i lavori del civico consesso di Rosolini.

Il sindaco Giovanni Spadola durante il suo intervento, rivolgendosi verso il pubblico dove sedeva la collega del Corriere Elorino, ha detto che la giornalista “Enrica Odierna ha sempre rabbia nei confronti dell’amministrazione”.

Una frase assolutamente inaccettabile in un’aula che, invece, dovrebbe rappresentare il luogo di una comunità che si confronta facendo politica. Non è la prima volta che nell’aula consiliare di Rosolini sono i giornalisti a diventare l’obiettivo da contestare durante gli interventi al microfono.

Non è neanche la prima volta che lo stesso Corriere Elorino viene citato in maniera errata con interpretazioni alquanto fantasiose degli articoli pubblicati dal giornale.

Abbiamo sempre ribadito che alla politica la libertà di stampa piace soltanto a parole. Quanto accaduto ne è l’ennesima dimostrazione.

Accade poi, sempre nel Consiglio comunale di Rosolini, che un consigliere di opposizione citi prima, cambiandone totalmente il senso, un articolo della stessa collega e che provi poi, goffamente, a giustificarsi con un “così si dice”. Articolo non letto? Uso politico di comodo del lavoro della stampa?

Al sindaco Spadola e a questi consiglieri chiediamo maggiore rispetto verso i giornalisti. Così facendo potranno soltanto dimostrare di rappresentare quei valori di democrazia nel pieno rispetto del ruolo che gli è stato momentaneamente affidato dai cittadini.